Combinata nordica | Coppa del Mondo | Jarl Masgnus Riiber fa il vuoto sul trampolino di Ramsau e ipoteca il successo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Al via la terza tappa delladeldimaschile. Sulpiccolo di, località austriaca nel distretto di Liezen, si è tenuta la frazione di salto della prima delle due gundersen previste per il weekend.-Magnusha piazzato la sua zampata, surclassando nettamente i suoi avversari grazie ad un salto da 98,5 metri (l’HS delè 98.0) che gli permetterà di iniziare la frazione di fondo in testa da solo, come spesso ci ha abituato nel corse degli ultimi anni. Alle sue spalle il giapponese Ryota Yamamoto che, partendo 28” secondi alle sue spalle, non potrà certo essere una minaccia. Solita buona prestazione di salto per l’austriaco Franz-Josef Rehrl che, saltando 93,5 metri, si è ...

La trentina classe 2003 dovrà guardarsi le spalle sugli sci stretti dalla rimonta di alcune fondiste competitive come la tedesca Jenny Nowak (sesta a 1'18' dalla leader), le gemelle Haruka e Yuna ...Si inizia alle 09.30 con lafemminile . Combinata nordica, Westvold Hansen domina il segmento di salto a Ramsau. Quarta Annika Sieff