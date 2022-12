Brindisi-San Pietro Vernotico | incidente | un 18enne fra i due morti Quattro feriti Coinvolte tre auto

(Di venerdì 16 dicembre 2022) All’altezza di Tuturano l’impatto fra tre veicoli per cause da dettagliare. Sonoundi Saned un giovane straniero domiciliato apersone ferite nell’in serata sulla strada-San. L'articolo-San, unfra i due tre proviene da Noi Notizie..

Nalla serata di oggi 16 dicembre, intorno alle ore 20, si è verificato un tragico incidente sulla provinciale che collegaPietro Vernotico eall'altezza di Tutrano. Il bilancio è di due morti mentre altre quattro persone sono state portate all'ospedale Perrino didal personale del 118 accorso sul ...- Gravissimo incidente sulla strada provinciale traPietro Vernotico all'altezza dello svincolo per Tuturano, 2 morti e 4 feriti. E' accaduto questa sera intorno alle 20.00. Tre vetture coinvolte , due persone decedute, tra queste un ... Incidente gravissimo sulla Brindisi-San Pietro Vernotico: quattro persone in ospedale Brindisi – Tragedia stradale sulla San Pietro Vernotico-Brindisi. Un tragico incidente stradale che ha coinvolto 3 autoveicoli, si è verificato in serata in località Tuturano. La ricostruzione della d ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...