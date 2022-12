Borsa | avvio negativo per i listini europei su timori recessione

(Di venerdì 16 dicembre 2022)per isotto pressione per idi una nuova. Francoforte cede lo 0,02%, mentre Londra è negativa per lo 0,21%. Giù anche Parigi in ribasso dello 0,21%. 16 ...

Borsa Italiana

Così inè poco sopra la parità il FTSE MIB di Milano, così come Londra, con Francoforte e ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...poco mosso per Francoforte ( - 0,06%) e Londra ( - 0,09%). In flessione Parigi ( - 0,26%). . 16 dicembre 2022 Borsa: Debole avvio per Mumbai, in calo dello 0,43% Roma, 16 dic. (askanews) - Avvio negativo per i listini europei sotto pressione per i timori di una nuova recessione. Francoforte cede lo ...Milano la migliore nelle prime battute a +0,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Dopo i 'falchi', ora tocca alle 'quattro streghe' e i listini azionari, che pure promettevano un av ...