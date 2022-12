Approvato dal governo il nuovo Codice degli appalti In anteprima ed esclusiva su Affari | il testo integrale

ChiamamiCittà

Nell'ordine del giorno appenaperò questo ulteriore vincolo non compare. L'ordine del ... prevede di 'introdurre nel disegno di legge di bilancio' 2023 'all'esame della Camera, la proroga...La Golf avrà un futuro a batteria. La conferma delle recenti indiscrezioni lanciatequotidiano tedesco Handelsblatt è arrivata direttamente dall'amministratore delegato del gruppo ...hala ... Rimini: approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l ... «Tale regolamento – spiega il consigliere di maggioranza Catia Mei, presidente della II Commissione Consiliare Comunale – andava a sostituire il precedente, che prevedeva criteri generici per l’assegn ...Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha approvato il piano industriale 2023-2027, documento - ha specificato l'azienda navalmeccanica - che «esprime l'ambizione del gruppo di diventare leade ...