Uk | sciopero di massa degli infermieri Governo | “Aumento stipendio? Richiesta non realistica”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Lo facciamo per voi, ogni giorno in corsia e nei pronto soccorso ci sono code fin dalle prime ore del mattino, mancano letti e personale, e anche in camera operatoria dobbiamo cancellare operazioni per mancanza di risorse. Scioperiamo non solo per il nostro salario ma per la sicurezza dei pazienti ed il futuro del sistema sanitario sanitario pubblico”. Sulle televisioni britanniche Mark Boothroyd, infermiere di un pronto soccorso britannico e membro del sindacato RCN (Royal College of Nurses) lancia un messaggio ai pazienti, comprensibilmente preoccupati per lodi 100milain Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord che dopo mesi di negoziazioni fallite con Downing street oggi hanno appeso il camice e impugnato un cartello di protesta fuori dagli ospedali a meno 3 gradi, in quello che è il primodi questa ...