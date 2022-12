Superman | Henry Cavill conferma che non tornerà nel ruolo | “È triste ma è la vita”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha ufficializzato il fatto che non sarà piùall’interno dell’universo DC. L’attore ha dato la notizia tramite il suo canale Instagram, parlando dell’incontro con James Gunn e Peter Safran e dicendosi dispiaciuto, sottolineando comunque quanto l’eredità del suo personaggio continuerà ad essere importante in futuro per i fan. Ricordiamo che la star britannica aveva annunciato il proprio ritorno nelappena due mesi fa, con il conseguente addio ad un altroimportante, ossia quello di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher, affidato successivamente a Liam Hemsworth. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Ho ...

In merito aCavill è apparso in Black Adam con un cameo riaccendendo la speranza. Ma le parole di James Gunn per il momento hanno messo un freno e l'attore ha voluto commentare la ...Scorrendo fra i vari messaggi, troviamo anche quelli di Dany e Hiram Garcia, i soci di The Rock che hanno giocato un ruolo fondamentale nel riuscire a riportare in scena ildiCavill ...Notizia bomba diffusa ufficialmente. Superman sarà il primo progetto del nuovo DC Universe e lo scriverà James Gunn, ma Henry Cavill non vestirà più i panni dell'Uomo d'acciaio ...Secondo quanto svelato da Henry Cavill stesso, l'attore non tornerà a interpretare i panni di Superman: DC ha cambiato i piani. Vediamo i dettagli.