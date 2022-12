Superlega | la pratica non è ancora chiusa nonostante la bocciatura UE

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ladi oggi dell’Unione Europea, le squadre dellaaspettano la decisione della corte europea Secondo quanto riferito da Francesco Cosatti di Sky Sport, i discorsi sullanon si chiudono quest’oggi. Vincolante sarà infatti la decisione della corte europea che arriverà tra febbraio e marzo, alla quale dovrebbe seguire l’indicazione dell’avvocatura. Non si escludono sanzioni verso la Juve, il Real e il Barcellona, ma non c’ènulla di deciso. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

