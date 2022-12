Seedorf | “Se esistono gli dei del calcio | sarebbe bello vedere Messi trionfare”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Clarence, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sue sulla finale tra Francia e Argentina

Clarence Seedorf si schiera in vista della finalissima Mondiale in programma domenica pomeriggio: le sue dichiarazioni A margine di un evento a Doha, Clarence Seedorf si schiera sul pronostico della finalissima mondiale Argentina - Francia. LE PAROLE - "L'Argentina ha dimostrato di essere molto unita e ha Messi. Ha qualcosa di più di Mbappé, quello che sta facendo è incredibile. Se gli dei del calcio esistono, Messi deve alzare la Coppa"