Sci di fondo | dodici azzurri convocati per la tappa di Davos | out Ganz

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocatoatleti per il weekend di Coppa del Mondo di sci diin Svizzera, sul tracciato di. Spicca l’assenza di Caterina, fermata da un raffreddore. Di seguito l’elenco completo dei: Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Giacomo Gabrielli, Mikael Abram, Davide Graz, Simone Mocellini, Francesca Franchi, Nicole Monsorno, Cristina Pittin, Martina Di Centa e Anna Comarella. Gli atleti gareggeranno sabato 17 dicembre in una sprint in tecnica libera e domenica 18 dicembre in una 20 km in tecnica libera. SportFace.