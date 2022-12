Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | bronzo Miressi nei 100 stile | Martinenghi secondo nei 100 rana

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La terza giornata deidiin, in programma a(Australia), inizia con una splendida medaglia diper l’Italia. Alessandrosale infatti sul podio dei 100, nuotando in 45.57. L’azzurro disputa una buona gara, sempre in ottica podio, ed alla fine riesce a strappare un ottimo terzo posto. Vince il padrone di casa Chalmers davanti al francese Grousset. Quinto tempo per Thomas Ceccon (45.72). “Gara molto difficile, terzo posto che ci sta. Ho fatto il mio tempo al centesimo, va bene così, sono contento. Punto sempre a vincere, ma nessun rammarico” ha detto a caldoai microfoni di Rai Sport. Ceccon ha invece affermato: “Bella gara con un livello alto. Sono ...

La terza giornata deidiin vasca corta a Melbourne si apre con la quinta medaglia per l'Italia, la prima di bronzo. A conquistarla Alessandro Miressi , terzo in una finale dei 100 stile liber o dagli ...Il torinese si guadagna il podio in una gara dal livello altissimo e vinta dall'australiano Chalmers. Ceccon chiude ...Il nuotatore ticinese si è messo al collo la seconda medaglia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Seconda finale e seconda medaglia per Noè Ponti ai Mondiali in vasca corta di Melbourne! Dopo l'a ...