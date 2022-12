Meloni non si piega all' Europa sul contante | la decisione sulla manovra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Commissione europea ha bocciato tra le misure delladel governol'innalzamento dela 5 mila euro e il limite a 60 euro per rifiutare i pagamenti con il pos senza incappare in sanzioni. Tali misure «non sono in linea» con le raccomandazioni specifiche per l'Italialotta all'evasione fiscale. Ma nel complesso la Commissione Ue ha ritenuto che il progetto di bilancio varato dal governo italiano sia in linea con gli orientamenti contenuti nella raccomandazione del Consiglio del 12 luglio scorso, nonché «plausibili» le ipotesi macroeconomiche per il 2022 e il 2023 alla base del progetto di bilancio. Ora Giorgiae Giancarlo Giorgetti sono al lavoro per rifinire la legge di bilancio con alcune modifiche. Come riferisce Affari Italiani il limite sul pos sarà ...