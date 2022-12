Istat | cala la popolazione | italiani popolazione che invecchia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lacensita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 ( - 206.080 individui). Lo rileva l'nella terza edizione del Censimento ...

La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 ( - 206.080 individui). Lo rileva l'nella terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, svolta nell'autunno 2021. Il decremento di popolazione interessa soprattutto il Centro Italia ( - 0,5%) e l'...La popolazione residente in Italia. Al 31 dicembre 2021, il totale è diminuito dello 0,3% rispetto al 2020 , arrivando a 59.030.permanente della popolazione e delle abitazioni dell', ...Milano, 15 dic. (askanews) - La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al ...Ancora decisivo l'impatto del covid sui dati demografici 2021. La popolazione cala dello 0,3% tre le principali causa: l'aumento della mortalità, la diminuzione della natalità e della popolazione.