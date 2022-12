GF VIP | Antonino Spinalbese lascia la casa? Ecco perché | chi sono i nuovi concorrenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quest’anno ladel Grande Fratello vip è estremamente movimentata. Vuoi il Covid, vuoi le squalifiche, iingressi, non si può certo dire che per gli inquilini delladi Cinecittà non ci sia movimento per le novità quasi quotidiane che si registrato nel reality. Adesso c’è un’altra novità: Antonio Spinabese potrebbe abbandonare la. È stato lo stesso hairstilyst ad annunciarlo spiegando ai suoi coinquilini le motivazioni che lo spingono a questa decisione.si ritira:Intanto altri tre vipponi si preparano ad entrare, mentre il ritiro disembra ormai nell’area. L’hairstylist lo aveva annunciato la scorsa settimana ai suoi compagni spiegando anche che una cisti al coccige che ...

...di discussione nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, Attilio Romita si è lasciato andare a una confessione inedita sulla sorella di Elettra che ha spiazzato...La nostalgia della figlia Più volte al GFSpinalbese ha espresso la sua nostalgia per sua figlia Luna Marì e nelle scorse ore qualcuno se l'è presa persino con Belen per non aver inviato ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto una lite infuocata al GF Vip. Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati a scontrarsi a causa della gelosia di l ...Antonino Spinalbese dopo aver scoperto che GInevra Lamborghini non è single ha parlato in giardino con Daniele Dal Moro ...