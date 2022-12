Ecomafie | Roma e provincia terra di conquista

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Oggi è stato presentato il Dossier Ecomafia 2022 di Legambiente, con i dati delle illegalità ambientali realizzato in collaborazione con tutte le forze dell’ordine e relativo a tutti i reati commessi nell’anno solare 2021. Il Lazio migliora leggermente, e scende al 5° posto tra le Regioni con 2.567 reati dopo le 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa, era stata in 4? posizione nell’edizione precedente con 3.082. Si sono registrati nella nostra Regione l’8,4% dei reati complessivi, 2.250 denunce, 48 arresti, 929 sequestri, 4.444 illeciti amministrativi e 4.250 sanzioni amministrative.Tra le provincie italiane pessimo risultato per la Città Metropolitana diche per la prima volta troviamo al primo posto in assoluto (era al secondo fino alla scorsa edizione) con 1.196 reati complessivi e 1.577 illeciti amministrativi. 576 i reati indi ...