Cremonese | Okereke | «Per salvarci dobbiamo lavorare ancora»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le parole didellain conferenza stampa: «Obiettivi individuali? Ora conta di più la squadra» Davidè intervenuto oggi in conferenza stampa. Di seguito le parole dell’attaccante della. RITORNO IN ITALIA E SALVEZZA – «Sono molto contento di essere tornato a giocare in Italia, a parte i risultati da parte nostra. Per prima cosa dovremo avere personalità nel giocare e fiducia nei nostri compagni,seguire la strada tracciata da mister Alvini perché perabbiamo bisogno dipiù di quanto fatto sin qui e seguire di più quello che ci dice l’allenatore. Così potremo raggiungere il nostro obiettivo». OBIETTIVI INDIVIDUALI – «Non sono uno che si prefissa obiettivi fissi di gol, ma mi piacerebbe arrivare ogni ...