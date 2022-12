Covid | il farmaco I3c attivo anche contro Omicron senza tossicità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La rivista Cell Death & Discovery (Nature press) ha pubblicato oggi uno studio internazionale sulcoordinato dai Professori Giuseppe Novelli (Tor Vergata – Reno, USA) e Pier Paolo Pandolfi (Torino – Reno USA), in collaborazione con l’Università di Urbino, Istituto Spallanzani (Roma), l’Irccs San Raffaele (Roma) e la Soochow University (Cina). Il gruppo internazionale ha confermato l’attività antivirale di I3C su variantidelin organoidi di polmoni ottenuti in laboratorio e dimostrato che il composto è privo dialle dosi utilizzate. Il composto Indolo-3 Carbinolo (I3C) si è dimostrato capace di bloccare, in vitro, l’uscita e la moltiplicazione del virus dalle cellule umane polmonari infettate. Non sono stati registrati effetti disu ...