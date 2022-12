Biathlon | IBU Cup Val Ridanna 2022 | Federica Sanfilippo torna e si impone subito nella sprint femminile!

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A Val(Bolzano),prima giornata di gare della seconda tappa dell’IBU Cup di-2023, si sono disputate le: l’Italia può gioire per la vittoriagara femminile di, all’esordio stagionale, mentre tra gli uomini il migliore è Daniele Cappellari, 13°.7.5 km femminile successo di, chee vincenonostante un errore a terra, con l’azzurra che chiude con il tempo di 20:54.7. Seconda piazza per la tedesca Vanessa Hinz, giunta con 9.5 di ritardo (un errore in piedi), infine si classifica in terza posizione la francese Paula Botet, con 11.7 di ritardo (un errore a terra). In casa ...

La giovane promessa azzurra esordirà in questo fine settimana inCup. Foto: Federico AngioliniIn questo fine settimana si gareggerà anche nell'Cup e nell'Junior Cup. Al primo evento prenderanno parte Michela Carrara, Eleonora Fauner, Sara Scattolo, Beatrice Trabucchi, Martina Trabucchi, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Iacopo Leonesio, ... Biathlon - IBU Cup: Stroemsheim vince ancora, ottimo esordio di Elia Zeni in Val Ridanna Ultimo tiro in piedi impeccabile per l'austriaca Andexer e per la tedesca Puff, le quali danzano spedite verso il traguardo, mentre il sole piano piano fa capolino sul Centro Biathlon «Grogg ...