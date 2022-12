Ultime Notizie – Mondiali 2022 | bassi ascolti ‘Circolo dei Mondiali’ | Associazione Utenti Tv chiede costi a Rai

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Suidel il programma televisivo Rai ‘Il Circolo dei’, l’dei Servizi Radiotelevisivi ha presentato una istanza d’accesso alla rete di Stato per conoscere quanto sia costata la trasmissione ai cittadini e accertare eventuali sprechi dei soldi pubblici raccolti dalla Rai attraverso il canone. Lo rende noto all’Adnkronos la stessa, che spiega: “Il programma ‘Il Circolo dei’ è stato ideato efortemente voluto dalla direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano e da lei condotto, e si svolge al termine di ogni partita su Rai1, con la partecipazione di ospiti sportivi e non. La trasmissione, tuttavia, ha riscontrato critiche e sollevato perplessità nei telespettatori per la scarsa rilevanza di contenuti e il ...