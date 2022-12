Tam tam impazzito | non ci sono solo i socialisti Chi trema a Bruxelles

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lo scandalo Qatargate è destinato ad allargarsi e sotto la lente degli inquirenti potrebbero finire anche altri partiti, non. Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente italiana del Financial Times, rivela alcune indiscrezioni che circolano tra i giornalisti che seguono gli affari europei nel corso della puntata di mercoledì 14 dicembre di Otto e mezzo, su La7. Il terreno è "scivoloso" perché "l'inchiesta si potrebbe rapidamente espandere a macchia d'olio". Gli inquirenti oggi hanno parlato di nuove ipotesi di indagine. "Sappiamo e abbiamo indicazione che ci sarebbero altri europarlamentari al libro paga del Qatar e per quanto ci è stato detto" questo "non riguarda soltanto il Partito socialista. Hanno fatto bene gli esponenti di centrodestra che hanno fatto dei commenti più miti e morigerati", afferma la giornalista. ...