“Sta scivolando sempre più lontano” | le condizioni sempre più gravi di Bruce Willis

(Di mercoledì 14 dicembre 2022), 67 anni, si è allontanato dalla carriera di attore a marzo 2022, come annunciato dalla famiglia, per concentrarsi sulla sua salute in seguito alla diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che ha un impatto sulle sue capacità cognitive. Recentemente alcune fonti hanno confidato alla stampa che l’afasia dista peggiorando. “Non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio, ma sono brevi emeno frequenti. Sembra che stiapiù“, ha rivelato una fonte a RadarOnline.com. Vi raccomandiamo... "Compromesse le capacità cognitive": ...

Fanpage.it

ComeBruce Willis dopo la diagnosi di afasia. "Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce , ma sono brevi e lontani tra loro. Sembra che stiasempre più lontano da loro, ..."Di conseguenza, e con molta consapevolezza, Bruce siallontanando dalla carriera che ha ... Sembra che stiasempre più lontano", ha rivelato un membro della famiglia a RadarOnline.com. ... Scivola sui binari mentre sta arrivano un treno: il macchinista riesce a frenare in tempo Qatar-Gate | Il registro europeo contro le ingerenze Nove persone per controllare 12.445 società di lobby: parlamentari in carica ed ex fanno quel che vogliono Un senatore e leader di una forza polit ...Qatar-Gate | Il registro europeo contro le ingerenze Nove persone per controllare 12.445 società di lobby: parlamentari in carica ed ex fanno quel che vogliono Un senatore e leader di una forza polit ...