Ronaldo già si allena | sui campi del Real Madrid

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) caption id="attachment 334501" align="alignleft" width="150" Cristiano/captionLa delusione per l'eliminazione dal Mondiale non è ancora smaltita ma Cristianoprova a voltare pagina. Il fuoriclasse portoghese si sta già preparando suidi Valdebebas, il centro sportivo del, dopo aver rescisso con il Manchester United. Secondo Relevo,ha avuto l'autorizzazione dal suo ex club perrsi da solo (oggi era accompagnato solo dal primogenito) fino a quando lo vorrà. Un modo per tenersi in forma e farsi trovare pronto se qualcuno lo vorrà ingaggiare per il finale di stagione.