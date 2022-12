Nel crollo del ponte Morandi fu coinvolto un camion carico di hashish

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Neldela Genova del 14 agosto 2018 era rimastoanche unfrigodiche ‘ndrangheta e camorra cercarono di recuperare. È quanto emerge dalle pagine dell’ordinanza dell’operazione “Blu notte” della Dda di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 47 persone e 93 indagati in tutto. Nelle intercettazioni parlano due degli indagati riferendosi al video del. “Al primo pilone che cade, nel secondo c’è questogiallo… Lo vedi benissimo…”. I due parlano di 900 chili di fumo “da fottere ai neri” da cui li avevano comprati e a cui avevano detto di averli persi appunto nel. Gli indagati parlano anche di recuperare iltramite agganci ...

"È un Eurocargo giallo - dice Palaia all'interlocutore - se tu vaivideo del, alla prima campata...secondo c'è questo furgone giallo... lo vedi benissimo, è piccolino con una cella ...L'ISTAT ha fissato il tasso di crescita medio del PIL italianolustro 2017 - 2021 allo 0,9973%. In teoria, questo significa che i contributi INPS al 31 dicembre 2021 andrebbero moltiplicati per ...Il 14 agosto del 2018, tra i mezzi precipitati con il crollo del Ponte Morandi c'era anche un camion frigo imbottito di droga: con 900 chili di hashish destinati alla malavita del Napoletano, ma trasp ...È quanto è emerso dalle pagine dell’ordinanza dell’operazione "Blu notte" della Dda di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 47 persone e 93 indagati in tutto ...