Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma 14 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idiinnel Melbourne Sports and Aquatic Centre sono arrivati al secondo giorno di gare. Dopo i due ori di ieri ottenuti dalla 4×100 stile libero e da Gregorio Paltrinieri, l’Italia vuole proseguire nella sua marcia. Alle 2.46 italiane ci sarà il debutto di Benedetta Pilato nei 100 rana donne; nella sesta batteria comincerà la caccia all’ultimo alloro iridato che le manca a nemmeno 18 anni. Prima di lei sarà il turno di Thomas Ceccon, che con Alessandro Miressi è ai nastri di partenza dei 100 stile libero, mentre la penultima ondata disarà dedicata ai 100 rana maschili, con Nicolò Martinenghi affiancato da Simone Cerasuolo. Non è però finita. La mattinata australiana si aprirà prima con il duello tra il canadese Ilya Kharun e l’estone Daniel ...

Roma - Comincia bene la spedizione azzurra aidiin vasca corta a Melbourne, in Australia, in programma da oggi a domenica 18 dicembre. L'Italia conquista due ori, con Gregorio Paltrinieri nel 1500 e con la staffetta 4×100 sl ...Ora che si avvicina il suo 50° anniversario nell'industria del, arena continua a rafforzare ...disponibili in due varianti colore ispirate all'oceano e saranno presentate ai Campionati...Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022, l'avventura dell'Italia comincia con due ori: Paltrinieri vince nei 1500 metri, ed è il primo italiano a ...Ai Mondiali di nuoto in vasca corta l’Italia non ha mai vinto un titolo individuale nei misti e nel dorso. Il nuotatore di Carpi può essere il primo nell'ultima specialità ...