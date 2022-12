Medico ferito con accetta | condizioni sempre gravissime

Il presunto feritore, un pregiudicato 62enne, è stato sottoposto a fermo d'iniziativa e si sarebbe assunto le responsabilità del gesto, aggiungendo che "in passato era anche stato in cura dal...Ilè stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Raffaele nel reparto di neurochirurgia. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in ...È stato individuato e bloccato dai Carabinieri l’uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione a un medico nel Policlinico di San Donato Milanese, Giorgio Falcetto, di 76 anni. Si tratta di un p ...Ha passato la notte, ma resta in condizioni gravissime, Giorgio Falcetto, il medico di 76 anni aggredito con un'accetta ieri mattina a San Donato Milanese (Milano) davanti al pronto soccorso dove lavo ...