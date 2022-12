Marateale in Winter e Magnifica Awards | parata di star a Roma per festeggiare il gemellaggio

Regis per festeggiare il gemellaggio di due prestigiose manifestazioni, Magnifica Awards "Roma come Hollywood" - Premio Gran Gala del Cinema 2022 eAward in: una al suo attesissimo ...A pochissimi giorni ormai dalAward in, versione invernale del prestigioso festival che si svolge ogni anno a Maratea, e in programma lunedì 12 dicembre a Roma presso l'hotel St. Regis, si aggiungono nuovi ospiti ...Parata di star per il red carpet al Saint Regis di Roma per festeggiare il gemellaggio di due prestigiose kermesse, Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Gala del Cinema 2022 e Marateal ...Da Ornella Muti a Edoardo Leo passando per Alberto Barbera, Rocco Papaleo e Richard Orlinski: tutte le eccellenze che saliranno sul palco del St Regis il prossi ...