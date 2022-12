Lukaku | il piano Inter per il rientro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’ha unper ildi Romelu, l’attaccante belga sta lavorando per farsi trovare in condizione per la sfida contro il Napoli L’ha unper ildi Romelu, l’attaccante belga sta lavorando per farsi trovare in condizione per la sfida contro il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea dei nerazzurri è quella di farlo giocare un tempo contro la Reggina e poi di più contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ascolta 'Inter, comunicazione arrivata per Dumfries: ilda 60 milioni e la nuova insidia ... Il Chelsea è in prima fila e può giocarsi la cartache non ha smesso di vedersi con la maglia ...Commenta per primo Sono passati 43 giorni dall'ultima volta che Romelusi è allenato in gruppo con l'Inter; nel frattempo, la ricaduta dell'infortunio che lo ... va recuperato sia sul...C’è solo un risultato possibile per provare a credere ancora nella rimonta, così Lukaku vuole arrivare all’appuntamento con la ripresa del campionato al cento per cento della condizione. La presenza d ...Romelu Lukaku vuole arrivare tirato a lucido al match con il Napoli e, per fare ciò, lui e Inzaghi hanno stilato una tabella di marcia per migliorare la condizione settimana ...