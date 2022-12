La rassegna dedicata a Bertolucci e al cinema che non abbiamo ancora dimenticato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Che la Fondazione Prada fosse uno dei luoghi più frizzanti dell’attuale panorama milanese, era già noto a tutti. Non molti, però, sanno della sua declinazione in incandescente centro culturale. Il suo segreto è restare di nicchia, mai del tutto esposto, quasi segreto. Ilinterno, per esempio, va stanato, anzi, scovato attraverso le attente letture dellastampa più esclusiva, e i misteri che gli aleggiano intorno restanoinsoluti: quanto si paga? Dove si prenota? A che ora inizia la proiezione? Il trucco consiste proprio nell’assoluta riservatezza, soprattutto per un’epoca dove ogni cosa è esibita, esposta, pubblicizzata, rintracciabile e quindi, conseguentemente, fuori tendenza non appena gli occhi si spostano altrove, attratti da qualcos’altro. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Mamma Roma (1962), Pier ...