Il calcio liberté | egalité | fraternité di Antoine Griezmann

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’enfant de la Patrie. Nella Francia che brilla di Kylian Mbappé, che rassicura con Hugo Lloris, rinviene assieme a Olivier Giroud e si mette in mostra come Aurélien Tchouaméni c’è un’anima ecumenica, universale, repubblicana. A 31 anninon è più lo sfondareti del primo periodo madrileno, ma rappresenta più di ogni altro l’unità d’intenti che alberga nella selezione di Didier Deschamps, in specie dopo le numerose défaillance strutturali che hanno cementato l’attuale gruppo in seguito ad altrettanti infortuni. A un passo dalla finale di Doha, in programma domenica 18, i galletti hanno conosciuto e investito uninedito: tuttocampista e non trequartista, cuce il gioco tra i reparti con il pallone che passa spesso dai suoi piedi, donde spesso ne esce con la soluzione meno banale. L’ex Piccolo Diavolo si ...