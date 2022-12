Discesa numero 1 in Val Gardena | ecco la startlist

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Giovedì 15 dicembre alle ore 12.00 si disputa la gara di recupero di quella saltata a Beaver Creek: la1 in ValCosa aspettarsi Terzadella stagione di Coppa del Mondo per gli uomini, che sostituisce e recupera quella cancellata a Beaver Creek meno di due settimane fa. Giovedì 15 dicembre lo start è previsto alle ore 12.00. Sarà Otmar Striedinger, ad inaugurare la gara-1 sulla Saslong. I tedeschi Schwaiger e Ferstl coi numeri 2 e 3, non sono da sottovalutare e poi col pettorale 4 il primo dei nove azzurri in pista Christof Innerhofer. Travis Ganong con il n° 5, poi Dominik Paris col 6 e Aleksander Aamodt Kilde che uscirà dal cancelletto per settimo. Mayer e Feuz avranno rispettivamente il pettorale 8 e 9, mentre Marco Odermatt avrà il pettorale 12. Gli altri ...