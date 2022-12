Covid Lazio | oggi 2 202 casi e 7 morti Il bollettino del 14 dicembre - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'incidenza più alta a Latina, dove si registrano 515 contagi ogni 100mila abitanti. Crescono i ricoveri negli ospedali. Sono 53.936 i laziali in ...

L'incidenza più alta a Latina, dove si registrano 515 contagi ogni 100mila abitanti. Crescono i ricoveri negli ospedali. Sono 53.936 i laziali in ...VITERBO - Il Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri, nella mattinata di oggi è stato in visita al Comando Provinciale di Viterbo. L'alto ufficiale,..., ...Roma, 14 dic. (Labitalia) - “Gli uffici dapprima svuotati dal Covid e poi ripopolati con nuove regole di riorganizzazione del lavoro, rappresentano ...Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.894 tamponi molecolari e 12.995 antigenici con un tasso di positività del 14,7%. I ricoverati sono 843, 21 in più di ...