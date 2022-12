Allarme listeria | Ritirato dal mercato il famoso formaggio |  non consumarlo

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Attenzione al rischio: unstagionato venduto dalla nota catena Lidl è statoper possibile contaminazione. I formaggi sono una pietanza versatile ed adatta sia a pasti completi, che a sfiziosi spuntini per spezzare la fame durante la giornata, e ne esistono ormai in commercio molteplici varietà, marchi e prezzi.(fonte pexels)Nelle ultime ore il Ministero della Salute ha rilasciato un preoccupante alert sul sito ufficiale dell’Istituzione: un rinomato pecorino stagionato a marchio Lidl potrebbe infatti risultare vettore del batteriomonocytogenes. Ecco dunque il nominativo del prodotto, nonché il lotto di riferimento da controllare e, in caso di acquisto, da restituire tempestivamente al punto ...