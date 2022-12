WWE | SmackDown fa registrare i migliori ascolti da settembre

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Night, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fattouna media di 2.306.000 spettatori e un rating di 0.57 nella fascia demografica 18-49. Ottimi numeri Lo show blu si conferma quindi in un ottimo periodo per quanto riguarda gli, infatti questa settimana ha fattonumeri daa questa parte. WWE, Friday on Fox (8-10pm):2,306,000 viewersP18-49 rating: 0.57AEW Rampage, Friday on TNT (10-11pm):457,000 viewersP18-49 rating: 0.11Ranking info later from Showbuzz Daily pic.twitter.com/swuPen1eCN— Brandon Thurston (@BrandonThurston) December 12, 2022

Women's Championship: Ronda Rousey (C) batte Shotzi Continua il regno da campionessa di Ronda Rousey che, durante il suo nuovo percorso, ha ritrovato una vecchia alleata, ovvero Shayna ...