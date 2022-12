Ucraina | Meloni | tutti vogliamo pace | ma giusta Basta propaganda

'In Europa - prosegue- non bisogna limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire ... Quello del governo è 'un impegno verso la causache fino dall'inizio abbiamo sostenuto a ..."Il conflitto inci riguarda tutti, per questo continueremo a sostenere il percorso europeo dell'", ha detto. Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco inappare ...Roma, 13 dic. (askanews) - Sulla vicenda Ucraina 'ho sentito molti interventi che richiamano la necessità di lavorare per arrivare a una soluzione ...L'obiettivo di questo Governo è avere più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli altri Stati membri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenuta stamane nell'aula di Montecito ...