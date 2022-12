Ucraina | Meloni alla Camera | “Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco oggi appare assai limitato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) “In gioco non vi è solamente il rispetto del diritto internazionale e il conflitto non coinvolge unicamente il futuro libero e pacifico del popolo e delle istituzioni ucraine, ma quello dell’intero Europa in altre parole piaccia o no a chi per certi versi comprensibilmente vivendo un’epoca di crisi vorrebbe voltarsi dall’altra parte, il conflitto inci riguarda tutti per questo convenzione a avviso aperto continueremo a sostenere il cammino europeo in”. Così Giorgianel corso delle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022. “Continueremo – dice – a impegnarci perché si faccia ogni sforzo diplomatico utilecessazione dell’aggressione da parte della federazione Russa, tra timidi segnali incoraggianti come lo scambio di ...