Tre donne sequestrate e stuprate a Novi Modena | otto arresti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Treper un’intera notte dauomini ain provincia di. Le hanno scoperte i carabinieri su segnalazione di alcuni residenti. Le tre, tutte di origine filippina, sono state tenute in ostaggio per una notte intera da persone di origine pakistana. Arrestati quando sono riuscite a dare l’allarme. Due delle vittime hanno chiesto aiuto ai passanti tentando di uscire da una finestra mentre gli uomini dormivano. Duedi 40-50 anni e una giovane di 32 sono vittime del sequestro e della violenza sessuale. Con loro un giovane di cui non si conosce l’età e che sarebbe figlio di una delle due. Tutti e quattro avrebbero subito violenze sessuali i cui segni sul corpo sono stati ...

sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini, originari del Pakistan, che sono poi stati arrestati dai carabinieri una volta che le vittime, e tra queste risulterebbe ......