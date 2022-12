Tentato omicidio a Roma | travolge con l’auto un agente | il folle inseguimento con la Polizia

(Di martedì 13 dicembre 2022). Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,porto abusivo di armi e ricettazione. Sono queste le gravi accuse che pendono su 3 ragazzi, arrestati dalla squadra digiudiziaria del Commissariato Appio Nuovo durante le ultime ore. Ma c’è di più, perché un quarto giovane, ora scomparso dopo un, ha ferito un poliziotto ed è stato denunciato per. Ma andiamo per ordine.a Tor Bella Monaca: 25enne accoltellato in stradaferito Un servizio di pattugliamento che si è rivelato particolarmente difficile, nei ...

Un trentenne di Buggiano (Pistoia) è stato sottoposto a fermo per il reato diaggravato dopo essersi presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri dichiarando ...avrebbe anche...La ricostruzione degli omicidi di Fidene, è contenuta nel decreto di fermo della procura di Roma per triplicee triplicea carico del 57enne di Ascrea. L'uomo, alla guida ...Un trentenne di Buggiano è stato sottoposto a fermo il 12 dicembre per il reato di omicidio dopo essersi presentato spontaneamente in caserma nella serata precedente, dichiarando di aver ucciso, qualc ...Si è costituito ai carabinieri il figlio trentenne di Massimiliano Matteoni, 54 anni, il meccanico di Borgo a Buggiano trovato morto ieri in un bosco nei pressi di Colle di Buggiano, sulle colline del ...