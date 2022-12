Riccardo Fogli subito squalificato dal Grande Fratello vip - Spettacoli - lanazione.it

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il cantante di Pontedera resta nel reality soltanto per alcune ore. Poi una bestemmia, detta nella mattina di martedì e la decisione della ...

Grande Fratello Vip, il cantanterischia di essere squalificato dal reality per aver bestemmiatoha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip7 ieri sera 12 dicembre e, già potrebbe essere ...Il cantante di Pontedera resta nel reality soltanto per alcune ore. Poi una bestemmia, detta nella mattina di martedì e la decisione della ...Salvo Veneziuano commenta la squalifica di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip: “So da fonti certe che siete stati costretti, altrimenti avreste ...Dopo neanche 24 ore dal suo ingresso al Grande fratello Vip Riccardo Fogli viene squalificato per una bestemmia. Ecco cos'è successo e gli altri casi precedenti ...