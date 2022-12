Qatargate | Renzi | “Panzeri via da Pd dicendo che ero contro valori sinistra…”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Tutto è nato da un ex parlamentare europeo che se ne andò dal Pd perchè diceva che io erodella sinistra. Ma quali erano questi?”. Lo ha detto Matteoa Mattino cinque parlando del. “Le responsabilità penali sono personali. Certo è che in alcuni casi c’è una sorta di doppia morale, di ipocrisia, questo vale soprattutto a sinistra. Quando le cose le fanno gli altri sono corrotti e pericolosi, se è in casa loro sono compagni che sbagliano. Non va bene. I moralisti senza morale non hanno più futuro”, ha detto ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

