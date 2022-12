Migranti | Fratelli d’Italia | “Emiliano chiarisca la gestione opaca del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Il presidentefaccia immediatamente chiarezza sulladelrichiedenti asilo di”. A chiedere lumi sul Cara è il gruppo dialla Regione Puglia. “Le recenti inchieste giornalistiche sul deputato Soumaohoro – si legge nell’interrogazione urgente – fanno emergere, tra le varie, delle opacità sulladel Cara di, in provincia di Foggia. Che si inserisce, purtroppo, nella geografia dei ‘ghetti’ dove vivono migliaia di. Facile preda del caporalato e della criminalità”., FdI chiede alumi sul Cara di...

Secolo d'Italia

... che durante una puntata di Piazzapulita, nel dicembre 2020, sul tema deisi era riferito alla leader did'Italia chiamandola 'bastarda'. Subito, le paladine del progressismo sono ...E Floris sbotta Come noto, Saviano durante una puntata di Piazzapulita su La7 a dicembre 2020 sul tema deisi era riferito alla leader did'Italia chiamandola 'bastarda'. 'Qualora ... Migranti, Fratelli d'Italia: "Emiliano chiarisca la gestione opaca del centro di accoglienza di Borgo... A chiederlo, attraverso una interrogazione urgente, è il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale pugliese ...Molto più di una punta di vittimismo nelle ultime dichiarazioni dello scrittore, sostenuto dalla cavalleria pesante del mondo radical chic: trasformare un'offesa in libertà di parola è possibile (se s ...