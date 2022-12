“La sindrome del viaggio” | secondo la scienza è nel nostro DNA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 dicembre 2022)laesiste una vera e propria ‘del’ detta, per l’appunto,di Wanderlus. Si tratta di qualcosa radicata addirittura nel DNA e che ispira quel desiderio di partire per poi tornare e voler ripartire. Organizzare, esplorare, senza praticamente mai sentire l’esigenza di fermarsi per molto tempo. Se qualche volta è capitato di sentir definire qualcuno un “malato di viaggi“, adesso lapotrebbe dare conferma a questa definizione. Viaggiare, infatti, potrebbe essere una vera e propriache è stata definita da alcuni esperti:di Wanderlus. Infatti, organizzare un tour, partire ed esplorare posti lontani o vicini, tradizioni e culture diverse è un modo per fare del bene a sé stessi. Potrebbe essere ...