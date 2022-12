È morto Angelo Badalamenti | era il compositore di David Lynch

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il pianista americano, di origine siciliana, èin New Jersey all’età di 85 anni. Nella sua carriera compose le colonne sonore di film cult come “Twin Peaks” e “Mulholland Drive“, del regista e amico David. Chi era, la fortunata carriera delMolto amato da David, per il qualerealizzò, tra le altre, la colonna sonora di due suoi film entrati nell’immaginario collettivo – “Twin Peaks” e “Mulholland Drive” – ile musicista di origini siciliane si è spento all’età di 85 anni, in New Jersey.era nato a Brooklyn, da una una famiglia in cui il papà gestiva un mercato del pesce, ed aveva iniziato fin da ...