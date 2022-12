Caso De Palo | Meloni | ' via segreto sui documenti | dopo 42 anni verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Cara Renata, le scrivo da madre a madre ma anche nella mia responsabilità di presidente del Consiglio, per assicurarle che farò quanto possibile per consentirle di avere quellaa cui lei giustamente aspira da oltre 40". Lo scrive Giorgia,rivolta alla madre di Graziella dein una lettera pubblicata sul 'Corriere della sera'. "Sento il dovere di madre nei confronti delle madri che hanno perduto i loro figli in queglidi violenza e terrore, e certamente nei confronti suoi", prosegue la premier che poi annuncia: "Ho dato disposizione al sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai Servizi, di far completare la desecretazione deirestanti, pur se non direttamente collegati alla scomparsa medesima". "Sono trascorsi ...