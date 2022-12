Aiuti Ucraina | marcia indietro di Crosetto | «Se decideremo sesto pacchetto | i documenti rimarranno secretati»

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildecreto diall’, se arriverà, sarà secretato come quelli precedenti del governo Draghi. Nessuna svolta, nessun cambio di passo come invece lo stesso ministro della Difesa aveva annunciato che ci sarebbe potuto essere. «Avendo il precedente esecutivo scelto secretazione e passaggio al Copasir, non vorrei sembrasse una scortesia a Conte far vedere che il nostro governo quanto a trasparenza potrebbe essere superiore», aveva detto Guidoin un’intervista al Corriere della Sera due settimane fa. Martedì 13 dicembre, durante le comunicazioni al Senato sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’, il ministro ha fatto sapere che ci sarà piena continuità con il governo precedente, anche nella classificazione dei, ma che non ...