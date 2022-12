Naruto | Sh?eisha dà il via a un misterioso conto alla rovescia

Leggi su screenworld

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il franchise di, creato dmente di Masashi Kishimoto, è tra i più popolari e amati del mondo. Un vero e proprio macro mondo narrativo che conta milioni di fans sparsi per l’emisfero terrestre. Fans in questo momento in visibilio, dato che l’editore Sh?eisha ha da poco lanciato unche presenta una sorta di annuncio globale riguardante il franchise di. L’aggiornamento proviene direttamente dal profilo Twitter ufficiale die ha mandato in fibrillazione il fandom dell’anime. Come potete vedere dall’immagine precedentemente postata, è partito undi sette giorni per un annuncio globale a tema. Il poster ...