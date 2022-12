Milan | Calabria sicuro | “Vincere la seconda stella è un obiettivo”

Commenta per primo A Dubai si rivede anche Davide. Il capitano del, fermo dallo scorso primo di ottobre per l'infortunio rimediato con l'Empoli, è in ritiro con la squadra di Pioli e a Sky Sport parla delle ambizioni sue e della ...Inc'è una squadra che sogna il grande ritorno sui principali palcoscenici del calcio italiano. Inzaghi vanta anche qualche esperienza sulle panchine di A, avendo guidato finora il, il ...Condividi questo articolo:Dubai, 12 dic. – (Adnkronos) – E’ cominciato ieri il ritiro del Milan a Dubai in vista della ripartenza del campionato, fissata il 4 gennaio contro la Salernitana. Il capitan ...Davide Calabria è tornato. Il terzino del Milan ha smaltito pienamente dalla lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale e dopo tre mesi è tornato in gruppo: "Ho recuperato dall’infortunio".