Manconi-gol | AlbinoLeffe corsaro a Trento | quinta vittoria stagionale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quinto successo– il quarto in trasferta – per l’di mister Biava, che espugna il Briamasco digrazie al solito Jacopo, al suo settimo centro in campionato (40esimo in maglia bluceleste). Nel primo tempo è l‘equilibrio a regnare in campo. L’comunque si rende pericoloso in almeno due occasioni, prima con, ben servito dalla sinistra da Zoma (alta di poco), poi con Piccoli, il cui mancino però trova la pronta risposta del figlio d‘arte Marchegiani. Al rientro dagli spogliati sono ancora i blucelesti i più propositivi. Al 58’ Cocco si gira al limite dell‘area e lascia partire un bel rasoterra angolato che però non sorprende l’estremo difensore di casa. Passano solo 5‘ e questa volta l’non perdona: Gusu ...