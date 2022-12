I falsi miti da sfatare sulla modalità aereo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nel macro-ambito dell’educazione digitale e in tutto ciò che riguarda l’impatto delle nuove tecnologievita di tutti i giorni, un tema sicuramente interessante – viste anche le ultime iniziative della Commissione Europea in proposito – è quello della definizione, corretta e priva di, della. Si tratta, lo abbiamo evidenziato in questo articolo su cos’è la, di quella funzionalità che, sui nostri device, disabilita i segnali di comunicazione, a partire dal Wi-Fi, passando per il GPS e per il Bluetooth, fino ad arrivare alla classica rete del cellulare. Non è un caso che lasia associata principalmente al concetto di volo di linea e a ciò che si può fare o che non si può fare ...