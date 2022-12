Agenzia ANSA

aveva regalato i dueda caccia bianchi Pungsan, una razza originaria della Corea del Nord, all'allora presidente sudcoreano, Moon Jae - in, dopo i colloqui al vertice di Pyongyang nel 2018. ...Asia La Corea del Nord non ha criticato l'ex presidente sudcoreano per aver "abbandonato" iregalati daJong - un Affermazione falsa: gli utenti dei social media della Corea del Sud hanno ... I cani di Kim Jong-un allo zoo, un caso politico a Seul (ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una coppia di cani donati quattro anni fa dal leader nordcoreano, Kim Jong-un, è finita in uno zoo della Corea del Sud ...(LaPresse) - Una coppia di cani donati dal leader nordcoreano Kim Jong quattro anni fa all'allora presidente della Corea del Sud Moon Jae-in è ...