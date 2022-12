Covid oggi Toscana | 485 contagi e 7 morti | bollettino 12 dicembre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 485 i nuovida coronavirus122022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. Dei 485 nuovi casi, 141 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 344 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella Regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.546.400. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (905 persone) e raggiungono quota 1.463.003 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano ...

