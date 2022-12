Come fare il panettone di Natale in casa | la ricetta semplice e veloce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Uno dei dolci simbolo delè senza dubbio il. Nonostante l’eterna diatriba tra la specialità meneghina e il pandoro, questo dolce non può certamente mancare sulle tavole delle festività. In commercio ce ne sono davvero di diverse quanto infinite qualità: classico, glassato, con uvetta e canditi, senza uvetta e canditi, insomma ce n’è davvero, letteralmente, per tutti i gusti e per tutti i palati. Se quest’anno volete stupire i vostri commensali quale modo migliore se non attraverso unfatto inda voi? Ecco di seguito unache potete seguire lasciando tutti a bocca aperta. Qualecomprare al supermercato? La classifica Laper preparare il ...